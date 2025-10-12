「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが逆転サヨナラ勝ちで２連勝を飾り、ファイナルＳ進出を決めた。初回はジャクソンが巨人・佐々木に先頭打者本塁打、中山に３ラン、投手の戸郷に中前適時打を浴びる大乱調。１回６安打５失点、わずか４２球で降板となった。「ピンチの後にチャンスあり」。野球界に古くから通じる格言だ。その裏、佐野が反撃の２ランを放