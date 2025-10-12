£±£²Æü¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï¡¢Âè£³£¹ÏÃ¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤­¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»³ÅìµþÅÁ¡áÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Î£³ºî¤ò¡Ö¶µ·±ÆÉËÜ¡×¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀäÈÇ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÕ½Å¤ÈµþÅÁ¤ÏÏ´²°Éß¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢¸·¤·¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÎÀ¤¤Ë¹³¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÄÕ½Å¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤ÏÇÜÊÖ¤·¤ò¶ô¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ô½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¥à¡¼¥É¤¬