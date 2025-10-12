◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）ＤｅＮＡ・三浦大輔監督が石田裕を称賛した。試合は初回、先発のジャクソンがまさかの５失点するまさかの立ち上がりだったが、直後の攻撃で佐野が２ラン、石上が３ランを放ち、試合を振り出しに戻した。指揮官はここでカードを切った。「タイミングが合わされていた」と２回から２番手の