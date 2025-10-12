◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人はＤｅＮＡに連敗し、ＣＳ第１ステージで姿を消した。中川皓太投手は２連投で７回から登板し、１／３回を１奪三振１四球。これが今季最終登板となった。「ふがいない。最後、終わり方として悔しいＣＳの登板になったと昨日、今日含めて思います。僕が１イニングを投げきれていたら、その