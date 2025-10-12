¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àïµð¿Í6¡½7DeNA¡Ê2025Ç¯10·î12Æü²£ÉÍ¡Ëº£µ¨Ãæ¤ËFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿µð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¸¢Íø¤Î¹Ô»È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤½¤³¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤ò¤Ê¤¬¤é·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ï¹Í¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï63»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2¾¡4ÇÔ¡¢36¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¡Ö¼«Ê¬¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£