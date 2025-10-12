試合から2日が過ぎてもなお、悔しさが細胞の隅々まで占拠しているようだった。10日のパラグアイ戦(△2-2)の後半24分から左ウイングバックに入って日本代表デビューを果たしたMF斉藤光毅(QPR)が、ブラジル戦を2日後に控えて報道陣に対応。「前回の試合をやって、すべてにおいて成長しなければいけないと感じた。悔しさもある。つねに練習から意識しなければなと思った」とこみ上げる思いをあらためて噛みしめた。ピッチに立つ