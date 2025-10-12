[10.12 ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡Âè2Àï Çð 4-1 ÀîºêF »°¶¨FÇð]Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢2Àï¹ç·×2-4¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËFWºÙÃ«¿¿Âç¡¢DF¸Å²ìÂÀÍÛ¡¢DF¸¶ÅÄÏË¤ò°ìµ¤¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤¿Áª¼ê¤òÉ¾¤·¤¿¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖµÕÅ¾¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¹¶·âÅª¤Ë¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤ÎÀï½Ñ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¡Ö¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×(¾®Àô²ÂÊæ)¾õ