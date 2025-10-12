◇セCSファーストステージ第2戦巨人6―7DeNA（2025年10月12日横浜）巨人の中川皓太投手（31）は「自分としてはふがいないというか、最後、終わり方としては個人的には悔しいCSの登板になったかなって、昨日と今日含めて思いますね。僕がやっぱり1イニング投げきれてたらその後のピッチャーも楽になったと思うので、そこは悔しいです」と2試合とも1イニングを投げ切れずに降板したことを悔やんだ。前日11日の初戦は2―4で