¡Ö¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¡Ë¾åÅÄ·òÂÀ¡Ê£²£¹¡Ë¡á°¦ÃÎ¡¦£±£²£±´ü¡¦£Á£±¡á¤¬£²ÆüÌÜ¥á¥¤¥ó¤Î£±£²£Ò¤ò¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÇÀ©¤·¤¿¡££±¡¢£²¹æÄú¤Ë¤ÏÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦À¾²¬¸²¿´¡Ê¹áÀî¡Ë¡¢ÀÐËÜÍµÉð¡ÊÂçºå¡Ë¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¡£ÆâÏÈÀª¤ÎÂ­¤Ï¶¯ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐËÜ¤¬¥¸¥«¤Þ¤¯¤ê¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀ¾²¬¤Ë¶¯½±¡£¾åÅÄ¤¬£±£Í¤Î·ä´Ö¤òÆ¨¤µ¤º¡¢²ÚÎï¤Ê¥¿¡¼¥ó¤Ç°ìµ¤¤ËÆÍ¤­È´¤±¤¿¡£ÅÀÁý¤·¤Î¥á¥¤¥óÀï¾¡Íø¤Ë¤â¡Öº£¤Î¤ÏÅ¸³«¤Ç¤¹¤Í¡£Â­¤ÏËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é