ＳＫＥ４８が１２日、名古屋市内のＮｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館フォレストホールで「１７ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔｉｖａｌ２０２５」を開催した。１１日との２日間とも完売で計４５００人を動員した。熱いパフォーマンスで１７周年の感謝を伝えた。７月からグループ全体のキャプテンを務める松本慈子は「すてきな景色を見せていただき、ありがとうござます。一緒に過ごせることを幸せに思います」と思