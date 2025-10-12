日本ボディビル・フィットネス連盟主催の「フィットネスジャパングランドチャンピオンシップス２０２５（グラチャン）」が１２日、東京・江戸川区総合文化センターで行われ、メンズフィジーク部門で伊吹主税（３４）が４連覇を果たした。世界を見据える伊吹はベストな状態で男子ワールドカップ（１１月１３日、スペイン・バルセロナで開幕）を迎えるために８月のジャパンオープンをあえてスキップ。世界への切符をつかむため