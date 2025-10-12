米大リーグ・タイガースが誇るメジャー最強左腕、タリク・スクバル投手（２８）の意味深投稿が波紋を呼んでいる。昨季、サイ・ヤング賞を受賞したスクバルは今季１３勝６敗、防御率２・２１で最優秀防御率のタイトルを獲得。１０日（日本時間１１日）のマリナーズとのア・リーグ地区シリーズ第５戦では先発して６回２安打１失点、１３奪三振無四球、さらにはポストシーズン新記録となる７者連続三振をマークするなど、最高峰の