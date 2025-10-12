◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝３２８５ヤード、パー３６）１４歳アマチュアの赤穂未来（兵庫・広陵中３年）は２バーディー、１ボギーの３５で回り、通算６アンダーで１５位に入った。濃霧の影響で競技開始が４時間遅れ、史上初の変則９ホール短縮競技となった最終日。異例の事態に、赤穂は「時間ないと思って急いで打ちに行って、帰ったらまた時間が空いて忙しかった」