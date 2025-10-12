タレントの三上悠亜が11日、自身のインスタグラムを更新し、きのこ狩りにチャレンジしたことを報告した。 【写真】き、きわどい！ナマ美脚も“グランクラス” 「新潟行ってきました」とコメントし、白のぴったりタンクトップにネイビーのパーカを羽織り、自身のブランド「MISTREASS（ミストレアス）の白フリル付き黒スカートを着用した画像を掲載。「人生初のきのこ狩りした温泉も入ってとっても満喫」