¶¥±ËÃË»Ò¤Î¾¾¸µ¹î±û¡Ê28¡á¥ß¥Ä¥¦¥í¥³¡Ë¤ÈºòÇ¯11·î5Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¶¥±ËÁª¼ê¤Î»ûÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¼°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£»ûÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025Ç¯9·î20Æü¡×¤ÈÆüÉÕ¤òµ­¤·¡Ö¤À¤¤¤¹¤­¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿Æü¡×¤È·ëº§¼°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£É×¤Î¾¾¸µ¤È¤Ï¡Ö¶¦ÄÌ¤Î²¸»ÕÀèÇÚÍ§¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ëº§¼°¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¥¢¥Ã¥È¥Û