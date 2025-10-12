［2025JリーグYBCルヴァンカップ準決勝第2戦、柏レイソル 4-1 川崎フロンターレ（2戦合計5-4）、10月12日、千葉・三協フロンテア柏スタジアム］第1戦を1-3で落とした柏は逆転を目指してホームに川崎を迎え、4-1で勝利。2戦合計5-4で、2020年以来となるJリーグ杯決勝進出を果たした。この日、柏での初先発をつかみ取った東洋大4年DF山之内佑成は、大学生らしからぬ見事なプレーで2アシストを記録。柏の大逆転勝利に貢献した。2