Àîºê¶¥ÎØ¾ì¤ÎF2¡ÖCTC¤Ï3Ê¬Á°ÇÕ¡×¤ÏºÇ½ªÆü¡£9R¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µÈÀîÈþÊæ¡Ê32¡áÏÂ²Î»³¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£·ç¾ì¤·¤¿¾¾ºå¤ò¶´¤ó¤Ç5¾ì½êÏ¢Â³´°Á´V¤ò·è¤á¤¿¡£È«»³¤Ò¤¹¤¤¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÉÕ¤­¡¢Ä¾Àþ¤Ç¥µ¥Ã¤È¤«¤ï¤·¤ÆÍª¡¹¤ÈV¥´¡¼¥ë¡£¡ÖÈ«»³Áª¼ê¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¥¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¸å¤í¤«¤é¤Î»Å³Ý¤±¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ºîÀïÄÌ¤ê¤Î±¿¤Ó¤ËËþÂ­¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤ÎÈë¤±¤Ä¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ÏÆâ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«