サザンオールスターズの桑田佳祐（６９）が１２日、東京・日本武道館で「ＴＯＫＹＯＦＭ開局５５周年×『桑田佳祐のやさしい夜遊び』放送３０周年『九段下フォーク・フェスティバル’２５』」を開催。ライブ当日まで秘匿とされていた超豪華ゲストたちとともに、夢の音楽祭を届けた。桑田が企画発案した一夜限りのスペシャルイベントで、ロックの聖地・日本武道館はフォークの夢舞台へと変貌した。「今日までそして明日から」