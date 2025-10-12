¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬10·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢É¨¾å20cm°áÁõ»Ñ¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê¢¡µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢¿§ÇòÈþµÓÈäÏªµ×´ÖÅÄ¤Ï¡ÖÊ¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø¤Î³Ø±àº×¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ê¤ó¤«¾æ¤Ë¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó