◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人の戸郷翔征投手は３回６安打５失点「今年１年間というのはチームの役に立てない１年間だったので悔しかったですし、５点とってあとがない中での投球がああいう形になってしまったのですごい責任を感じます。この１年間本当にいいことがなかったので苦しいシーズンでしたけど、良い勉強に