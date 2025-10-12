◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）オリックス・宮城大弥投手が先発し、今季最短（リリーフ登板時を除く）の３回５安打３失点、５奪三振で降板した。１点リードを守り抜いた状態でマウンドを降りたが、８回に３番手・岩崎が２死一、二塁からレイエスに逆転の右越え２点打を献上。背番号を１８に変更し、エースとして臨んだ１年を終