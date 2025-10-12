◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人がＤｅＮＡに連敗しＣＳ第１Ｓで敗退した。投手陣は先発・戸郷が５点の援護をもらってマウンドに上がったが、初回から２被弾するなど５失点で同点とされた。それ以降は西舘、バルドナード、船迫、中川、大勢、マルティネスと継投で無失点に抑えていたが、１１回にようやく打線が勝ち越