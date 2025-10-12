ÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ô3¿Í¤¬YouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£11·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¡½°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ÃÝ¸¶»á¤âÍ½ÁÛ¤ÏÅ·¿´Í­Íø¤À¤¬¡¢Âó¿¿¤Î¼ê¿ô¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤È»î¹ç¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¤â¤ÎÀ¨¤¤¼ê¿ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬¡ÈÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡ÊÂç¶¶²ñÄ¹¤Ë¡Ë¸À¤Ã