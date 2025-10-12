巨人が１２日に行われた「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」のファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）に延長１１回の末６―７で敗戦。０勝２敗で同ステージ敗退が決まった。総力戦の末力尽きた。打線は初回に打者一巡の猛攻を見せ、一挙５得点といきなり主導権を奪ったが、先発・戸郷も直後の守りで佐野の２ランなどからまさかの５失点。試合はすぐさま振り出しに。その後は両者一歩も譲らない試合展開が続い