声優で歌手の内田雄馬が１２日、神奈川県・横浜ＢＵＮＴＡＩでライブツアー「ＹＵＭＡＵＣＨＯＤＡＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５アトリエ〜Ｃｏｌｏｒｆｕｌ〜」のファイナルを行った。７月から３都市４公演のツアーを行った内田。ファンの歓声を受けながら登場し、ライブツアーのタイトルにもなっている「アトリエ」でスタート。「本日はライブツアーファイナルです！今日という日にこのライブに来るという選択をし