学生３大駅伝の開幕戦「第３７回出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、島根・出雲市）を前に、国学院大が２年連続３度目の頂点を狙う。１２日の監督者会見で、前田康弘監督（４７）は「昨年のチャンピオンチームとして臨む大会。もちろん目標は連覇。選手とともに頑張ってきた」と語ったが、「プレッシャーはなく、チャレンジャーの気持ちでしっかり臨みたい」と気を引き締めた。前回はエース・平林清澄（現ロジスティード）を擁