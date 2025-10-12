【その他の画像・動画等を元記事で観る】麻倉もも・雨宮天・夏川椎菜の人気声優3人からなるユニット・TrySail(トライセイル) が、デビュー記念日である5月13日をはさんで開催するワンマンライブを発表した。タイトルは「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 ”Cheers!!!”」。日程は2026年5月10日(日)に大阪・グランキューブ大阪メインホール、5月17日(日)に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールとなる。これは10月