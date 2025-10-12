◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人のライデル・マルティネス投手が来日９年目で初めてＣＳでの登板を果たした。５―５で迎えた８回、大勢が１死一、三塁の大ピンチを迎えた場面で救援し、火消しに成功。イニングまたぎで続投した９回も３人で封じ、１回２／３を無安打２奪三振で無失点と熱投した。チームは延長で敗れ、今