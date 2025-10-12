◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝３２８５ヤード、パー３６）１６歳アマチュアの岩永杏奈（大阪桐蔭高２年）は７位で出て２バーディー、１ボギーの３５と１つ伸ばし、通算８アンダーで自己最高の９位に入り、ベストアマチュア賞に輝いた最終ラウンドは濃霧の影響で競技開始が４時間遅れ、史上初の変則９ホール（１、９、１０、１１、１４、１５、１６、１７、１８番）の短