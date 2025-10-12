Image: TRIDEAL こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。仕事もプライベートもアクティブにこなすビジネスパーソンにとって、あらゆるシーンで活躍する理想のバッグを見つけるのは、なかなか難しいもの。そんな悩みに応えるべく開発されたのが「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」です。ユーザーの声に耳を傾け、改良を重ねて進化してきた、まさに「こういうのが欲しかった！」と思えるスリングバッグ