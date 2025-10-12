【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#90が、10月12日20時よりABEMAにて放送された。 ■「知り合いの子がライブ配信で、アラブの石油王から1,000万円くらい投げ銭してもらったって」（みちょぱ） #90では、「波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、中学生で