2025年10月8日（水）から10月21日（火）まで、『大丸札幌店』にて、余市を中心とした後志エリアの魅力を存分に楽しむことができる『ディスカバリー北海道』が開催中です。 画像：株式会社 大丸松坂屋百貨店 2006年の秋からスタートし、今回で28回目となる『ディスカバリー北海道』。道内179市町村をバイヤーが駆け巡り、北海道のおいしいものを発見・深掘りするイベントです。 画像：株式会社 大丸松坂