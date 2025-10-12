大同生命SV.LEAGUE MENのウルフドッグス名古屋は11日（土）、韓国Vリーグの天安現代キャピタルスカイウォーカーズ（現代キャピタル）と連携協定を締結したことクラブ公式サイトで発表した。 現代キャピタルは、2024-25シーズンより元男子日本代表監督のフィリップ・ブラン氏が監督を務めている。2024-25シーズンの現代キャピタルはKOVO CUP、レギュラーシーズンとプレーオフ