¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÖÉÙ³Ù¡×¡á2021Ç¯3·î¡¢¿À¸Í»Ô¤ÎÍý²½³Ø¸¦µæ½ê·×»»²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼À¯ÉÜ¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÀ¯ºö¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖAI´ðËÜ·×²è¡×¤Ë¹ñÆâ³«È¯¿ä¿Ê¤òÌÀµ­¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¡Ö¹ñÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ëAI¤ò³¤³°¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬¹½ÃÛ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£³«È¯ÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¿Íºà³ÎÊÝ¡¢¼¡À¤Âå¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ°È÷¡¢¹âÀ­Ç½È¾Æ³ÂÎ¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡£·îÆâ¤Ë¤â´Ø·¸¾ÊÄ£²ñµÄ¤ò