筆者の友人から聞いたお話です。彼女の働く部署は古い体質で、サービス残業なんて当たり前、終電間際まで会社に残ることも珍しくなかったそうです。 定時退社する新人 K田くんのおかげで、無駄に時間ばかりかかる作業をする必要がなくなり、私たちは仕事に集中することができるようになったのです。陰口を叩いていた先輩でさえ、K田くんのプログラミングスキルに一目を置いているようで、今となっては誰も彼に文句