柏が歴史の残る大逆転劇で決勝に駒を進めたルヴァンカップ準々決勝の第2戦が行われ、三協フロンテア柏スタジアムで柏レイソルと川崎フロンターレが対戦。第1戦は1-3で落とした柏が本拠地での大逆転劇で、合計スコア5-4で決勝進出を決めた。リカルド・ロドリゲス監督が試合後に「歴史に残る」と話すなど、多くのファン・サポーターの心に残る一戦となった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真）◇◇◇