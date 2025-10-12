元SKE48のソロアイドル・江籠裕奈（25）が、7日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】美ボディは白磁のような美しさ、スタイル最高！まさに“天使” 重版が決定した3rd写真集「I DO Love」（光文社）のアザーカットを特別公開。楽園のようなタイの太陽のもとでビキニ姿を披露。小顔が際立つ麗しいスタイルと透き通るような美肌を輝かせている。 江籠は2000年3月29日生まれ、愛知県出身。