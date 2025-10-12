ＳＫＥ４８が１２日、愛知・Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館で結成１７周年コンサートを開催した。会場には１１日と合わせ約４５００人が集結。全３８曲を披露しファンを魅了した。「１７」にまつわる演出で記念日を祝した。「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」「Ｃｈｅｒｒｙ１７」などタイトルに「１７」を冠した曲を並べたほか、「渚のＣＨＥＲＲＹ」は１７歳のメンバーのみでパフォーマンス。８月１７日生まれの太田彩夏は「ＳＫＥ