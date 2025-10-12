·è¾¡Á°È¾´îÅÄÌ¤ÍèÇµ¤Î¥Õ¡¼¥×¡áÅìµþÂÎ°é´Û¿·ÂÎÁà¤Î¥¤¥ª¥ó¡¦¥«¥Ã¥×À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Âè3Æü¤Ï12Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç·è¾¡Á°È¾2¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î´îÅÄÌ¤ÍèÇµ¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ëRG¡¦¥«¥¬¥ïÆüÃæ¡Ë¤¬¹ç·×52.600ÅÀ¤Ç6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÎëÌÚºÚÇÃ¡Ê¥¢¥ê¥·¥¨Ê¼¸Ë¡Ë¤Ï12°Ì¡£¥¿¥¤¥·¥¢¡¦¥ª¥Î¥Õ¥ê¥Á¥å¥¯¡Ê¥Ç¥ë¥®¥Ê¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Î13Æü¤Ë¸åÈ¾2¼ïÌÜ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥·¥Ë¥¢2¿Í¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢1¿Í¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤ÇÁè¤¦¥¯