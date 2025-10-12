日本と１５８か国・地域が参加した大阪・関西万博は１３日、閉幕する。９月中旬以降は連日２０万人超が来場しており、一般来場者数は１１日までの速報値で２５０７万７６０１人に達した。万博は大阪市の人工島・夢洲（ゆめしま）で４月１３日に始まった。会期は１８４日間で、「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマとなった。入場券の販売枚数（３日時点）は２２０６万枚に達し、損益分岐点の１８００万枚を大きく上回っ