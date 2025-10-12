SKE48が12日、愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホールで、「SKE48 17th Anniversary Festival 2025」最終日公演を開催した。グループの17周年を記念したライブで、11日からの2日間で約4500人を動員。両日ともにチケット完売した。最終日公演は34枚目シングル表題曲「Tick tack zack」で幕開け。佐藤佳穂（28）が「17周年コンサート！みんな最高の1日にしようね！」と呼びかけ、ヒット曲「パレオはエメラルド」でセン