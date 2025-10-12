サッカー日本代表は１２日、ブラジル戦（１４日・味スタ）に向けて千葉県内で非公開練習を行った。ブラジル戦の過去対戦成績はは３分け１１敗と未勝利の日本代表。直近の親善試合では韓国を５―０で破るなど、相変わらずの破壊力を誇るブラジルに対し、どう戦うべきか。アジア予選で培ってきた前線から積極的にプレスをかける攻撃的な守備でいくのか、それとも２２年カタールＷ杯で見せたようにラインを下げて守備を固め、攻撃は