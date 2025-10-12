日本代表は１２日、千葉県内で親善試合・ブラジル戦（１４日・味スタ）に向けた練習を冒頭１５分のみ公開した。ブラジルと前回対戦した２０２２年６月の国際親善試合では先発出場した伊東純也はブラジルの印象を聞かれ「速いカウンターと個の力」を挙げた。ブラジルは１０日に行われた韓国との試合で５―０と大勝。「強い相手とやれるのはＷ杯に向けていいこと」と話した伊東は、「やっぱりアジアのようにずっと攻めるのは多分