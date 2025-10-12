◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）１９９８年度生まれの「黄金世代」の河本結（リコー）が通算４勝目を飾った。今季は８月の北海道ｍｅｉｊｉカップに続く２勝目。初日から首位を譲らない完全優勝を果たし、優勝賞金２１６０万円を獲得した。優勝会見の一問一答は以下の通り。◆河本に聞く―異例の短縮９ホール勝負。開始前の気持ちは「今