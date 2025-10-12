◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人が連敗でＣＳ第１ステージ敗退。勝ち越した直後の延長１１回、２死無走者から８番手の田中瑛斗投手が２本の適時打を浴びて逆転サヨナラを許した。これで今季は終戦。「今年１年、阿部さんに辛抱強く使っていただいて、最後にあの回を任せてもらった。期待に応えたかった。申し訳ないです