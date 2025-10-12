日本代表は12日、キリンチャレンジカップ2025 ブラジル代表戦に向けて千葉県内で練習を実施した。ブラジルとは過去13度対戦し、0勝2分け11敗といまだ勝利なし。伊東純也は「強い相手とできるのはワールドカップに向けて良いこと。アジアのようにずっと攻めるのはたぶん無理だと思うので、W杯でも起こり得ることを体験できる」と前向きに捉えている。歴史的一勝を目指す試合に向けて「コンパクトに守らないと韓国のよう（0-5で