１１日午後１１時４５分頃、長野市西長野の同市立加茂小学校の南にある道路でクマを目撃した人がいると、近隣住人から１１０番があった。同日未明にクマが目撃された善光寺周辺から近く、長野中央署員らが警戒を続けている。同署の発表によると、同小は、市中心部の善光寺から南西に約１キロ。１０日夜から１１日未明にかけて、善光寺周辺や同市三輪の同市立柳町中学校付近などでクマの目撃情報が８件あった。また、１１日午