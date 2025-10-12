「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）阪神がファイナルＳで対決する相手がＤｅＮＡに決まった。両球団は過去４度ＣＳで対戦しているが、ファイナルＳで対決するのは今回が初。阪神に１勝のアドバンテージが与えられるファイナルＳの戦いを、阪神ＯＢの中田良弘氏が占った。◇◇まず、投手目線から話をさせてもらうと、ファーストＳに宮崎とオースティンがいな