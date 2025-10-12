日本ボディビル・フィットネス連盟主催の「フィットネスジャパングランドチャンピオンシップス２０２５」が１２日、東京・江戸川区総合文化センターで行われ、ビキニフィットネス部門で安井友梨（４１）が６連覇を果たした。?絶対女王?は揺るがなかった。２０１９年の第１回大会以来優勝を続けている安井は抜群に仕上がった肉体美で圧巻のパフォーマンスを見せ、優勝を飾った。デビュー１０周年となった安井はバックステージ