TBSでは、10月12日（日）午後9時から、妻夫木聡が主演する日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が放送スタートする。本作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。大手税理士法人に勤める税理士の栗須栄治（妻夫木）は、馬主である山王耕造（佐藤浩市）と出会ったことで人生が大きく動いていく。妻夫木と佐藤が撮影の様